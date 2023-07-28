Российская атака по Днепру: здание СБУ было пустым — Филатов
Попадание в здание СБУ (Фото:Омбудсман Лубинец Дмитрий/Telegram)
В пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала многоэтажка и здание СБУ, которое было пустым.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
«Это действительно чудо. Высокоточные п**арасы в третий раз выстрелили Искандерами в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, к счастью, не было жителей, потому что это была „вторая очередь“ под продажу. Развалили все вокруг полностью», — сообщил он.
По данным на 22:30, известно о пяти пострадавших.