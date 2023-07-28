Российская атака по Днепру: здание СБУ было пустым — Филатов

28 июля, 23:11
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Попадание в здание СБУ (Фото:Омбудсман Лубинец Дмитрий/Telegram)

Попадание в здание СБУ (Фото:Омбудсман Лубинец Дмитрий/Telegram)

В пятницу, 28 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате обстрела пострадала многоэтажка и здание СБУ, которое было пустым.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«Это действительно чудо. Высокоточные п**арасы в третий раз выстрелили Искандерами в пустое здание СБУ, а заодно в жилой дом рядом. В котором, к счастью, не было жителей, потому что это была „вторая очередь“ под продажу. Развалили все вокруг полностью», — сообщил он.

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По данным на 22:30, известно о пяти пострадавших.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Борис Филатов Война в Украине Искандер Город Днепр Война России против Украины

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