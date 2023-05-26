Удар России по поликлинике в Днепре: количество пострадавших возросло до 23, есть пропавшие без вести
Последствия удара по поликлинике в Днепре (Фото:Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак/Telegram)
Количество пострадавших в результате российского удара по поликлинике в Днепре возросло до 23 человек, также известно о четырех пропавших без вести. Ранее было известно о 15 пострадавших.
Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Он добавил, что 21 человек из пострадавших сейчас находится в стационаре, трое из них — в тяжелом состоянии.
Лысак уточнил, что погибшим оказался мужчина 69 лет, который проходил мимо, когда российская ракета попала по поликлинике.
Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о четырех пропавших без вести.
Спасатели успели локализовать пожар. Его тушение продолжается.
В пятницу, 26 мая, Россия нанесла ракетный удар по Днепровской поликлинике. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак уточнил, что среди раненых есть двое мальчиков трех и шести лет, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.