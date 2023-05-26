Удар России по поликлинике в Днепре: количество пострадавших возросло до 23, есть пропавшие без вести 26 мая, 13:02 Последствия удара по поликлинике в Днепре (Фото:Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак/Telegram)

Количество пострадавших в результате российского удара по поликлинике в Днепре возросло до 23 человек, также известно о четырех пропавших без вести. Ранее было известно о 15 пострадавших.

Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он добавил, что 21 человек из пострадавших сейчас находится в стационаре, трое из них — в тяжелом состоянии.

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Лысак уточнил, что погибшим оказался мужчина 69 лет, который проходил мимо, когда российская ракета попала по поликлинике.



Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о четырех пропавших без вести.

Спасатели успели локализовать пожар. Его тушение продолжается.



В пятницу, 26 мая, Россия нанесла ракетный удар по Днепровской поликлинике. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак уточнил, что среди раненых есть двое мальчиков трех и шести лет, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести.