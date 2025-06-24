Удар РФ по Днепру: возник пожар, повреждены 19 школ, 10 детсадов и восемь медучреждений
Последствия российской атаки в Днепре, 24 июня 2025 года (Фото: Сергей Лысак/Telegram)
В Днепропетровской области в результате атаки страны-агрессора России во вторник, 24 июня, есть погибшие и пострадавшие.
Обновлено 13:18. Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в городе повреждены 19 школ, 10 детских садов, ПТУ и музыкальная школы. Также пострадали три заведения внешкольного образования и управление соцзащиты.
Российская атака также повредила восемь медицинских учреждений, а именно больницу, амбулатории и стоматологическую поликлинику.
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура: общежитие, гимназия и административное здание.
Он также добавил, что РФ ударила по городу Самар. По данным ОВА, всюду есть погибшие и пострадавшие.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в Днепре повреждены 14 школ и детских садов. Также изуродовало городскую больницу и поликлинику. Есть значительные разрушения в частном секторе.
По предварительной информации, известно об одном погибшем.
Кроме того, Филатов подтвердил повреждение поезда № 52 Одесса — Запорожье.
Ранее в Днепре были слышны звуки взрыва. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе баллистики.
В Укрзализныце сообщили, что в результате удара РФ по Днепропетровской области поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье. Жертв среди работников и пассажиров нет. Пассажирам, которые получили травмы, оказывают помощь.