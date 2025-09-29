В Днепре возросло количество погибших в результате комбинированного удара РФ 20 сентября

Последствия попадания российской ракеты в дом в Днепре 20 сентября 2025 года (Фото: Сергей Лысак / Telegram)

В Днепре в результате российского массированного обстрела дронами и ракетами в ночь на 20 сентября количество погибших возросло до двух человек, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, 29 сентября.

В больнице скончался 55-летний мужчина, который пострадал в результате удара 20 сентября.

Лысак сообщил, что медики до последнего боролись за жизнь пострадавшего.

Ночью 20 сентября российская оккупационная армия во время новой массированной атаки на Украину нанесла удар по Днепру, одна из ракет попала в жилую многоэтажку, возник пожар. Также оккупанты ударили по складам сети АТБ, повреждены автомобили компании.

В результате обстрела города тогда пострадали 36 человек.

В целом войска РФ ночью 20 сентября нанесли удар по Украине с использованием 619 ракет Искандер, Х-101 и дронов, ПВО обезвредила 583 воздушные цели. Последствия комбинированной атаки фиксировали в Николаеве, Киевской и Хмельницкой областях.