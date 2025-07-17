РФ массированно атаковала дронами Днепр. Вспыхнули пожары, повреждены предприятия, один погибший и пятеро пострадавших — фото

17 июля, 10:19
В Днепре в результате российской атаки дронами возникли несколько пожаров (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

Страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 17 июля, массированно атаковала Днепр беспилотниками, в результате чего один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

Он рассказал, что мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы, трое из них — в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший будет лечиться дома.

По его данным, в результате атаки РФ вспыхнуло несколько пожаров, повреждены предприятия.

В ОВА отметили, что противовоздушная оборона сбила 22 дрона в небе над Днепропетровской областью.

«Горело и в Днепровском районе. Там громко было в Солонянской и Слобожанской громадах», — добавил Лысак.

В Днепровском районе из-за российского обстрела изуродованы хозяйственная постройка и теплица.

Вечером 16 июля российские оккупанты запустили несколько групп шахедов в сторону Украины. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Днепре прогремели взрывы.

