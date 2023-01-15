В Днепре из-за ракетного удара погибли две подруги-волонтерки
Ольга Усова и Ирина Саламатенко (Фото:Эдуард Усов / Facebook)
В результате российского ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, погибли две подруги — Ирина Саламатенко и Ольга Усова.
Об этом в Facebook сообщил Эдуард Усов — муж Ольги Усовой.
«Царство Небесное! Вас обеих сегодня убили подонки! Мрази оставили троих деток без мам! К сожалению, нет возможности мне быть там, вместо вас, я бы поменялся не думая… Тем, кто это сделал и приказал, — будьте прокляты! Прокляты вы, ваши дети и внуки!» — написал он.
Обе погибшие были стоматологами и волонтерами. Коллега женщин, Наталья, рассказала Суспільному, что с начала войны России против Украины Ирина и Ольга помогали украинским бойцам, а также военным, вернувшимся из плена.
Днем в субботу, 14 января, российские оккупанты попали ракетой X-22 по жилой девятиэтажке в Днепре. По последним данным, погибли 25 человек, еще более 70 получили ранения.