В Днепре из-за ракетного удара погибли две подруги-волонтерки 15 января, 15:38 Ольга Усова и Ирина Саламатенко (Фото:Эдуард Усов / Facebook)

В результате российского ракетного удара по Днепру в субботу, 14 января, погибли две подруги — Ирина Саламатенко и Ольга Усова.

Об этом в Facebook сообщил Эдуард Усов — муж Ольги Усовой.

«Царство Небесное! Вас обеих сегодня убили подонки! Мрази оставили троих деток без мам! К сожалению, нет возможности мне быть там, вместо вас, я бы поменялся не думая… Тем, кто это сделал и приказал, — будьте прокляты! Прокляты вы, ваши дети и внуки!» — написал он.

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Обе погибшие были стоматологами и волонтерами. Коллега женщин, Наталья, рассказала Суспільному, что с начала войны России против Украины Ирина и Ольга помогали украинским бойцам, а также военным, вернувшимся из плена.

Днем в субботу, 14 января, российские оккупанты попали ракетой X-22 по жилой девятиэтажке в Днепре. По последним данным, погибли 25 человек, еще более 70 получили ранения.