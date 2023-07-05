Утром войска РФ нанесли удар из беспилотника по Днепропетровской области, ночью над регионом сбили Шахед 5 июля, 08:57 Силы украинской ПВО сбивают вражеские цели (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром в среду, 5и июля, войска РФ нанесли удар из беспилотника по Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской обалстной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram, пострадала Марганецкая громада в Никопольском районе.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Последствия удара выясняются.

Также в ночь на 5 июля силы украинской ПВО сбили над Днепропетровской областью дрон-камикадзе Shahed-136. Других ночных атак зафиксировано не было.

Днем 4 июля российские оккупанты атаковали жилой квартал в Первомайском Харьковской области. В результате обстрелов в данный момент известно о 43 пострадавших — среди них 12 детей, в том числе двое младенцев.

Вероятно, войска РФ выпустили ракету Искандер.