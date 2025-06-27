Войска РФ ударили по гражданскому предприятию в Харьковской области, три человека ранены

В результате атаки произошел пожар на территории гражданского предприятия, сообщили в ГСЧС.

По предварительной информации, пострадали трое работников.

Фото: ГСЧС

Об ударе также сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два — в среднем. Количество пострадавших может увеличиться. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил глава ОГА.

Фото: ГСЧС

В ночь на 25 июня российские оккупационные войска нанесли серии ударов БПЛА по Харькову. По предварительным данным, было зафиксировано не менее семи попаданий в разных районах города.

Российские военные регулярно атакуют украинские города и села из различных видов вооружения — ударными БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗО.