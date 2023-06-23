Россияне рассматривают отход из Крыма после удара по Чонгарскому мосту — украинская разведка

23 июня, 16:06
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Крым (Фото:Рейтер)

Крым (Фото:Рейтер)

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По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, россияне после удара по Чонгарскому мосту рассматривают сценарии выхода из оккупированного Крыма, сообщает Радио Свобода.

По словам Юсова, значительная часть представителей оккупационной администрации и командования, понимая поражение уже вывезли свои семьи и активы, а ряд предприятий в Крыму готовятся к эвакуации и собирают документы для перевозки на территории так называемой РФ.

Юсов вспомнил, как оккупационные власти ранее заявляли, что у них якобы «все хорошо» и в Херсоне, и что они там навсегда, после чего отошли из города.

«Мы можем об этом сейчас уже вспоминать и понимать в принципе, что будет происходить дальше на других, в частности, оккупированных территориях», — сказал он.

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Юсов также обратил внимание на траншеи и оборонительные сооружения, которыми оккупанты «обустраивают» полуостров. Значительная часть из них находится далеко от границы с материковой Украиной.

Ранее Юсов отреагировал на повреждение Чонгарского моста, сказав что «дальше будет» и отметив, что это планомерная работа, которая будет продолжаться дальше.

Удар по Чонгарскому мосту — что известно

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В ночь на четверг, 22 июня, российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо пожаловался на обстрел нескольких мостов между Херсонской областью и оккупированным Крымом возле Чонгара.

Он сообщал, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать с помощью резервного маршрута.

В Кремле отказались комментировали удар по Чонгарскому мосту на админгранице с оккупированным Крымом в четверг, 22 июня.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Крым Украинская разведка Временно оккупированные территории ГУР МО Чонгар мост

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