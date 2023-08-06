Удары по мостам. В сети сообщают о взрывах в районе Геническа и Чонгара 6 августа, 15:49 В сети сообщают, что в районе Геническа и Чонгарского моста было слышно несколько взрывов (Фото:Чп / Севастополь/ Telegram)

Российские паблики сообщают, что в районе оккупированного города Геническа Херсонской области и Чонгарского моста было слышно несколько взрывов.

Об этом сообщают пророссийские Telegram-каналы.

«Произошел прилет по мосту на Арабатской стрелке в Геническе Херсонской области», — говорится в сообщении.

По информации местных, было слышно три или четыре взрыва в районе Чонгарского моста.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о звуках взрывов.

«Говорят, в район одного из мостов. Да так, что еще и газопровод немного устал. Гражданское население не задело. Чего нельзя сказать об оккупантах», — написал Андрющенко.