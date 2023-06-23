Взрыв на Чонгарском мосту. Оккупанты жалуются на огромные пробки на выезде из Крыма 23 июня, 21:29 Пробка на выезде из Крыма (Фото:Скриншот видео Крым.Реалии / Telegram)

Ракетный удар по Чонгарскому мосту привел к образованию пробок на выезде из Крыма.

Эту информацию подтвердили марионетки Кремля в оккупированном Крыму, сообщает Крым.Реалии.

Оккупанты рекомендуют водителям выезжать через Красноперекопск и Армянск, что увеличивает время следования в оккупированные армией РФ Геническ и Мелитополь.

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Председатель российской Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин назвал бардаком ситуацию с пробками на севере полуострова.

«Немного о пунктах пропуска с Херсонской областью, Армянск и Перекоп и организации их работы. Пока полный бардак. Ранее анонсированное разделение потоков на грузовые и легковые тоже с трудом. Если на КПП Перекоп (определен только для грузовиков) легковые не пускают, то на КПП Армянск (определен только для легковых), где должны быть только легковые авто, стоят все в том числе грузовики», — пожаловался он.

По его словам, на пунктах пропуска российские «пограничники копаются как мухи. Все этапы связанные с прохождением административной границы сильно затянуты». При этом дороги на подходах, отмечает Цуркин, «оставляют желать лучшего».

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

Руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала в интервью Radio NV, что Украина контролирует все транспортные артерии на севере Крыма.

23 июня кремлевская марионетка на временно захваченных украинских территориях в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост «поврежден намного серьезнее, чем мы думали сначала».

