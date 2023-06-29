Гуменюк заявила, что удар по Чонгарскому мосту является предпосылкой хороших новостей 29 июня, 10:11 Оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту 22 июня (Фото:Russian-installed leader of the Kherson region Vladimir Saldo via Telegram/Handoutvia Reuters)

Удар по Чонгарскому мосту на админгранице с оккупированном Крымом является предпосылкой хороших новостей, заявила руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк.

«Это предпосылки создания тех хороших новостей, к которым мы приближаемся. Надо немного терпения для того, чтобы мы могли обнародовать результаты», — сказала она в эфире национального телемарафона.

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Гуменюк рассказала, что после повреждения Чонгарского моста российские оккупанты построили понтонную переправу, но она не является абсолютной альтернативой и полноценной заменой.

«Это такой экстремальный способ замены моста. Мы знаем опыт по Антоновскому мосту, вдоль Каховской ГЭС. В принципе тактика действий оккупантов нам понятна. Мы знаем, что они будут делать и как будут пытаться устроить альтернативу. В принципе и они осведомлены в том, что мы будем работать достаточно методично и по этой переправе. Понятно, что это усложняет им логистику», — отметила представительница ВСУ.

По ее словам, положение войск РФ осложнено событиями на фронте.

«Они происходят непосредственно на суше и этот мост в глубоком тылу самих оккупантов. Поэтому они будут снова и снова страдать из-за того, что он не работает полноценно. Потому что альтернативный путь через Армянск гораздо ближе к позициям Сил обороны, оккупанты осознают, что там огневой контроль также мощный», — резюмировала Гуменюк.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

В свою очередь в Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.





