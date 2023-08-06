Появились первые фото последствий удара по Чонгарскому мосту 6 августа, 16:37 Ранее российские паблики сообщали о взрывах в районе Чонгара и Геническа Херсонской области (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

В воскресенье, 6 августа, российские паблики сообщали о взрывах в районе оккупированного города Геническа Херсонской области. В сети появились первые фотографии результата попадания по полотну Чонгарского моста.

Фотографии публикуют местные паблики в Теlegram.

Фото: Геращенко/Telegram

Председатель «ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма» Анатолий Цуркин сообщил, что на данный момент пункт пропуска КПП Чонгар временно закрыт.

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В то же время КПП Армянск и Перекоп работают без изменений.

Ранее российские паблики сообщали, что в районе оккупированного Геническа Херсонской области было слышно несколько взрывов.