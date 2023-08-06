Появились первые фото последствий удара по Чонгарскому мосту
Ранее российские паблики сообщали о взрывах в районе Чонгара и Геническа Херсонской области (Фото:Андрющенко Time/Telegram)
В воскресенье, 6 августа, российские паблики сообщали о взрывах в районе оккупированного города Геническа Херсонской области. В сети появились первые фотографии результата попадания по полотну Чонгарского моста.
Фотографии публикуют местные паблики в Теlegram.
Председатель «ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма» Анатолий Цуркин сообщил, что на данный момент пункт пропуска КПП Чонгар временно закрыт.
В то же время КПП Армянск и Перекоп работают без изменений.
Ранее российские паблики сообщали, что в районе оккупированного Геническа Херсонской области было слышно несколько взрывов.