«Ужасающая атака». Блинкен резко осудил удар РФ по Чернигову 20 августа, 05:29 Разрушенный драмтеатр в Чернигове (Фото:Сергей Окунев/NV)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен от имени Вашингтона осудил ракетный удар РФ по центру Чернигова 19 августа.

По его словам, США решительно осуждают ракетный обстрел, вследствие которого пострадали мирные жители Чернигова.

«Мы решительно осуждаем очередной ужасающую ракетную атаку по ни в чем не повинным мирным жителям Чернигова. Мы оплакиваем эту трагическую утрату жизней, и наши сердца с семьями жертв. США будут всегда стоять на стороне народа Украины. Россия должна прекратить свою жестокую войну немедленно», — написал он в Х (ранее Twitter).

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Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк также осудила ракетную атаку России по центру Чернигова утром в субботу, 19 августа.

«Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой — в праздничный день в Украине — никогда не должны были погибнуть или получить ранения», — написала она в Twitter.

Бринк также подчеркнула, что «российские ракетные и беспилотные удары по украинским городам, портам и населению отражают глубину, на которую Россия опустилась, и должна остановиться». Посол заявила, что США скорбят вместе с народом Украины.

В субботу, 19 августа, российские оккупанты обстреляли Чернигов, вероятно, использовав баллистическую ракету. В результате обстрела семь человек погибло, около 140 были ранены. Среди пострадавших — 15 детей и 15 сотрудников полиции. Среди погибших — шестилетняя девочка.

Руководитель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил о завершении поисково-спасательной операции. По его данным, в результате ракетной атаки 140 человек обратились за медицинской помощью, 41 был госпитализирован.