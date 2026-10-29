Десятки пострадавших и поврежденные дома. Появились фото последствий российского удара по Чернигову, в результате которого погибли две 15-летние девушки

29 октября, 15:48
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Россияне атаковали Чернигов, 29 октября 2026 года (Фото: Макс Кишка/NV)

Россияне атаковали Чернигов, 29 октября 2026 года (Фото: Макс Кишка/NV)

В четверг, 29 октября, армия страны-агрессора России атаковала Чернигов Бандеролью, в результате чего возник пожар и погибли две 15-летние девушки.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что россияне ударили ракетой по центру Чернигова, когда на улицах было много людей. После удара в магазинах возник пожар.

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Пострадали 23 человека, среди них — четверо детей, самой младшей из которых всего 10 месяцев.

Фотожурналист Макс Кишка показал кадры последствий российской атаки на Чернигов.

Макс Кишка/NV
Фото: Макс Кишка/NV
Макс Кишка/NV
Фото: Макс Кишка/NV
Макс Кишка/NV
Фото: Макс Кишка/NV
Макс Кишка/NV
Фото: Макс Кишка/NV
Макс Кишка/NV
Фото: Макс Кишка/NV
Макс Кишка/NV
Фото: Макс Кишка/NV
Макс Кишка/NV
Фото: Макс Кишка/NV
Макс Кишка/NV
Фото: Макс Кишка/NV
Макс Кишка/NV
Фото: Макс Кишка/NV
Макс Кишка/NV
Фото: Макс Кишка/NV

23 октября российские войска атаковали два частных предприятия в Чернигове, в результате чего один человек погиб, а еще по меньшей мере 25 получили ранения. Российский беспилотник упал на территорию одного из предприятий и вызвал разрушения.

В ночь на 9 октября российские войска атаковали беспилотниками гипермаркет Эпицентр в Чернигове. В результате удара были повреждены крыша торгового центра и окна в соседних многоэтажках, а на территории гипермаркета вспыхнул пожар.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Обстрел Чернигов Война России против Украины Бандероль ракета

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