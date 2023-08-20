Врачи борются за руку ребенка. Что известно о состоянии 12-летней девочки, которую срочно доставили в Киев после удара по Чернигову 20 августа, 12:02 12-летняя девочка была тяжело ранена во время удара по центру Чернигова 19 августа (Фото:Диана Борец / Facebook)

В киевской больнице Охматдет прооперировали 12-летнюю девочку, которая вчера была тяжело ранена во время ракетного удара по драмтеатру Чернигова. Врачи борются за то, чтобы ребенок сохранил травмированную руку.

Об этом в соцсетях сообщила ее сестра Диана Борец, которая также живет в Чернигове. «[19 августа] моя сестра впервые за лето поехала к подружке в центр гулять, девочки хотели продавать браслетики из бисера для сбора средств на ВСУ. Весь вечер допоздна она их делала», — рассказала Борец.

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По словам женщины, во время удара баллистической ракетой по центру Чернигова ее младшую сестру ранило осколками. «С рваными ранами ее сам отвез в больницу прохожий — человек с большой буквы. Весь день в операционных. Перевезли экстренно на реанимобиле в Киев, в Охматдет, потому что слишком сложные травмы. Сейчас продолжается еще одна операция. Врачи спасают ей жизнь», — писала Диана Борец вчера, открыв сбор на лечение сестры. Она обнародовала ее фотографии до трагедии 19 августа и на месте удара по Чернигову.

Впоследствии семья сообщила, что приостанавливает сбор и поблагодарила всех, кто присоединился к нему.

Сестра раненой девочки рассказывает, что пока ребенок находится после операции в шоковом состоянии, однако ее состояние контролируют. «Еще сотрясение мозга и ушиб легких. Сейчас угрозы жизни нет, главное, чтобы не было осложнений. Надеемся, что рука приживется. Она в шоке, психологически очень травмирована, врачи пока прогнозы не делают. Молитесь с нами, чтобы она не потеряла руку», — написала вчера вечером Диана Борец.

Вчера о тяжелом состоянии 12-летней девочки, из-за которого ее срочно доставили реанимобилем в Киев, сообщал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



По состоянию на утро воскресенья, 20 августа, в больницах Чернигова оставался 41 человек из 148 пострадавших в результате ракетного удара России по городскому драмтеатру. 15 раненых были прооперированы, сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в эфире национального марафона. По его словам, количество погибших в результате преступной российской атаки остается неизменным: ракета убила семь человек.