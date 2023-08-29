Удар по центру Чернигова: количество пострадавших возросло до 214 29 августа, 10:45 Россияне нанесли ракетный удар по Чернигову 19 августа (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Чернигове количество пострадавших в результате российского ракетного удара по центру города 19 августа возросло со 181 до 214 человек.

Об этом генеральный директор Черниговской городской больницы № 2 Владислав Кухар заявил на совещании во вторник, 29 августа, сообщает Суспільне.

По его словам, сейчас в больницах находятся 47 человек, двое из которых — ребенок и взрослый — в тяжелом состоянии. Также четырех пациентов перевезли в медучреждения Киева. Состояние двух оценивают как тяжелое. Выписали из больниц десять человек.

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РФ ударила по Чернигову баллистикой 19 августа. Семь человек погибли, в том числе шестилетняя девочка. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский говорил, что пострадали 174 человека. Госпитализировали более 40.

В Офисе генпрокурора заявили, что во время ракетного удара основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра.

В момент атаки в драмтеатре проходила выставка производителей дронов. Изучают все обстоятельства, связанные с ее организацией, и отрабатывают версию о наведении удара российскими агентами на территории Украины.