СБУ показала ракету, которой оккупанты атаковали драмтеатр в Чернигове — УП 21 августа, 18:21 Черниговский драмтеатр после российского ракетного удара, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту ракетной атаки на драмтеатр в Чернигове 19 августа, уже установлено, что оккупанты использовали для удара крылатую ракету Искандер, сообщает УП со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ предварительно установила тип ракеты, которой россияне ударили по гражданскому зданию. Это была ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса Искандер).

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Фото: УП со ссылкой на пресс-службу СБУ

СБУ расследует уголовное производство по факту ракетного удара РФ по центру Чернигова по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Для того, чтобы объективно и полно расследовать эту трагедию, следователи СБУ собирают нужную доказательную базу, опрашивают свидетелей и тому подобное.

РФ ударила по Чернигову баллистикой 19 августа. Семь человек погибли, в том числе 6-летняя девочка. В результате российской атаки пострадали 156 человек, более 40 человек госпитализировали. 12-летнюю девочку с тяжелой травмой руки отправили на лечение в Киев.

Пятеро пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.



Руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов заявил, что во время ракетного удара основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра.

В момент вражеского удара в драмтеатре проходила выставка производителей дронов. Изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки, и отрабатывается версия относительно наведения удара российскими агентами на территории Украины.