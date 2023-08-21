СБУ показала ракету, которой оккупанты атаковали драмтеатр в Чернигове — УП
Черниговский драмтеатр после российского ракетного удара, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту ракетной атаки на драмтеатр в Чернигове 19 августа, уже установлено, что оккупанты использовали для удара крылатую ракету Искандер, сообщает УП со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ предварительно установила тип ракеты, которой россияне ударили по гражданскому зданию. Это была ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса Искандер).
СБУ расследует уголовное производство по факту ракетного удара РФ по центру Чернигова по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Для того, чтобы объективно и полно расследовать эту трагедию, следователи СБУ собирают нужную доказательную базу, опрашивают свидетелей и тому подобное.
РФ ударила по Чернигову баллистикой 19 августа. Семь человек погибли, в том числе 6-летняя девочка. В результате российской атаки пострадали 156 человек, более 40 человек госпитализировали. 12-летнюю девочку с тяжелой травмой руки отправили на лечение в Киев.
Пятеро пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов заявил, что во время ракетного удара основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра.
В момент вражеского удара в драмтеатре проходила выставка производителей дронов. Изучаются все обстоятельства, связанные с организацией выставки, и отрабатывается версия относительно наведения удара российскими агентами на территории Украины.