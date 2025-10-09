Враг нанес повторный удар. На Черниговщине в результате российского обстрела повреждена техника ГСЧС и местных спасателей — фото
Вражеская армия повредила пожарную технику во время повторного обстрела Черниговщины (Фото: ГСЧС Черниговщины)
Страна-агрессор Россия атаковала спасателей на Черниговщине. В результате удара повреждена техника ГСЧС.
Об этом 9 октября сообщили в ГСЧС Украины.
«В результате повторного российского обстрела повреждена техника подразделения ГСЧС и пожарной команды в селе Жадово Новгород-Северского района», — отметили там.
Вечером накануне из-за падения российского беспилотника загорелся магазин площадью около 120 кв.м.
Спасатели вместе с местной пожарной командой начали ликвидацию последствий удара.
Во время работ оккупанты нанесли повторный удар, однако спасатели на тот момент находились в безопасном месте и не пострадали.
Укрэнерго 9 октября сообщило, что российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины, самая сложная ситуация на Черниговщине. Из-за поврежденных объектов местные энергетики вынуждены применять почасовые отключения и проводят аварийно-восстановительные работы.
В ночь на 9 октября Россия атаковала Украину 112 ударными беспилотниками различных типов, большинство из которых составляли Shahed. Силы ПВО уничтожили или подавили 87 дронов, однако зафиксировано попадание 22 вражеских БпЛА на 12 локациях в разных регионах страны.