Удар по центру Винницы. Воздушные силы показали обломки российских ракет, которые сбила ПВО — фото 14 июля, 21:55 РФ выпустила по Виннице пять ракет Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

Командование Воздушных сил показало обломки российских ракет типа Калибр, которые сбила украинская ПВО в районе Винницы.

Фото опубликовано в Facebook командования.

«Обнаружены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы. Уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа Калибр», — говорится в сообщении.

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Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

Известно о 23 погибших (среди которых трое детей), более 50 раненых госпитализированы, еще свыше 40 человек ищут родственники.

Сообщалось, что РФ выпустила по Виннице пять ракет Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря, две из них сбила украинская ПВО в Винницкой области, три попали в центр города.

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