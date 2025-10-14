В корпусе харьковской больницы, возле которой попала российская авиабомба, находились более 100 пациентов

В результате российского удара по Харькову 13 октября был поврежден корпус медучреждения (Фото: Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев)

В результате российского удара по Харькову 13 октября был поврежден корпус медучреждения, в котором лечат людей с эндокринологическими заболеваниями, в частности сахарным диабетом. В больнице находилось более 100 пациентов.

Об этом рассказал в комментарии Суспільне медицинский директор по хирургической помощи учреждения Алексей Доценко.

Он говорит, что во время российского удара в корпусе, где выбило окна, находились более 100 пациентов, их переместили в главный корпус больницы. Четверо больных получили ранения осколками стекла.

«На первом и втором этажах было 76 пациентов, на третьем — 38 или 37. Есть пострадавшие, но не сильно, это люди, которые получили ранения осколками стекла. Все они эвакуированы в основной корпус больницы. Я думаю, что больница сможет разместить всех, никого не придется переводить в другие лечебные учреждения», — сказал Доценко.

По информации полиции Харькова, 51 пациент больницы, поврежденной в результате удара РФ испытал острую реакцию на стресс.

13 октября россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами.

Руководитель Харьковской ОГА Синегубов сообщил, что за медицинской помощью из-за ранений стеклом в результате российских ударов обратились шесть человек, что некоторые пациенты медучреждения в Салтовском районе имеют острую реакцию на стресс.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате российских ударов частично обесточены три района города.