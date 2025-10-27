Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV , как подрыв дамбы Белгородского водохранилища повлияет на ситуацию на фронте и удастся ли загнать россиян в «водный котел».

Речь точно не о мести. Речь идет о том, что мы использовали похожий прием. Здесь же обе стороны учатся друг у друга.

Если мы вспоминаем историю дамб в этой войне, то начнем с дамбы в Демидове под Киевом, подрывом которой мы фактически спасли нашу столицу. Мы не дали тогда оркам прорваться со стороны Житомирской трассы. Если бы тогда не разлив Ирпеня, нам пришлось бы вести бои на улицах столицы — это была бы совершенно другая история.

Затем орки масштабировали этот наш успешный опыт этим своим ужасным преступлением с подрывом Каховской плотины. Преступление то преступление, а с военной точки зрения именно этот подрыв Каховской плотины полностью переломил ход кампании 2023 года. Фактически этим подрывом плотины они полностью сорвали наше контрнаступление, которое много месяцев готовилось. И дальше вся эта война пошла совершенно по другому сценарию.