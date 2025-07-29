«К такому нельзя быть готовым». Заместитель начальника Беленьковской исправительной колонии рассказал подробности российского удара

Заместитель начальника Беленьковской исправительной колонии № 99 Дмитрий Азаров рассказал, что все осужденные были проинструктированы и знали план действий в случае российской атаки, однако к такому удару невозможно быть готовым.

Об этом он рассказал Суспільному.

В колонии отбывают наказание осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Как отметил Азаров, среди пострадавших — заключенные, которые отбывают наказание за впервые совершенные преступления без рецидивов.

Реклама

«Два КАБа попали в столовую, один КАБ попал в непосредственно место проживания осужденных, где было больше всего погибших. Сотрудники с работниками медицинской части до приезда карет скорой помощи оказывали помощь. Ну, не много, ведь скорые помощи просто прибыли мгновенно, их работало очень много, десятки скорых карет доставляли осужденных по больницам Запорожья», — сказал он.

По словам Азарова, сейчас рассматривается вопрос эвакуации осужденных из колонии, пострадавшей от обстрела.

Олег Цвилый, председатель ОО Защита заключенных Украины рассказал, что с начала полномасштабной войны с территории Запорожской области были эвакуированы все пенитенциарные учреждения, за исключением Беленьковской исправительной колонии № 99.

Цвилый заявил, что россияне обязательно будут нести ответственность за свои действия, но также следует выявить тех, кто должен был предотвратить жертвы.

«Осужденные были проинструктированы, но, конечно, к такому нельзя быть готовым. Впрочем, все знали четкий план действий. Поэтому все осужденные сразу заняли свои позиции соответственно в укрытиях, возможно поэтому количество погибших и раненых значительно уменьшилось. Осужденные не паниковали, не дезорганизовали работу учреждения, действовали слаженно, выполняли указания администрации», — подчеркнул заместитель начальника учреждения Дмитрий Азаров.

В ночь на вторник, 29 июля, российские захватчики атаковали одно из пенитенциарных учреждений Запорожской области.

В результате удара по Беленьковской исправительной колонии погибли 16 человек среди осужденных, 44 человека получили ранения и госпитализированы в местные больницы, более 50 пострадавших получили медицинскую помощь на месте.