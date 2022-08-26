Появилось видео с последствиями удара по Кадиевке, где были уничтожены около 200 оккупантов 26 августа, 17:24 В результате удара верхние этажи казармы оккупантов были полностью разрушены (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

Кремлевская пропаганда опубликовала видео из временно подконтрольной РФ Кадиевки (ранее Стаханов) после удара украинских военных по базе российских захватчиков.

На обнародованных кадрах, в частности, можно увидеть последствие ракетного попадания в гостиницу Донбасс, которую оккупанты использовали в качестве казармы.

В результате ракетного обстрела верхние этажи здания были полностью разрушены, в связи с чем местные коллаборанты уже приступили к их демонтажу.

Видео дня

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ударом ВСУ были уничтожены около 200 российских десантников.

Очевидцы утверждают, что по зданию было выпущено около 10 ракет.

Напомним, что в июне ВСУ уничтожили в Кадиевке базу наемников из ЧВК Вагнера, которая была обустроена на местном стадионе.



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