Появилось видео с последствиями удара по Кадиевке, где были уничтожены около 200 оккупантов

26 августа, 17:24
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В результате удара верхние этажи казармы оккупантов были полностью разрушены (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

В результате удара верхние этажи казармы оккупантов были полностью разрушены (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)

Кремлевская пропаганда опубликовала видео из временно подконтрольной РФ Кадиевки (ранее Стаханов) после удара украинских военных по базе российских захватчиков.

На обнародованных кадрах, в частности, можно увидеть последствие ракетного попадания в гостиницу Донбасс, которую оккупанты использовали в качестве казармы.

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В результате ракетного обстрела верхние этажи здания были полностью разрушены, в связи с чем местные коллаборанты уже приступили к их демонтажу.

Видео дня

https://twitter.com/babaikit/status/1563148958800625666

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ударом ВСУ были уничтожены около 200 российских десантников.

Очевидцы утверждают, что по зданию было выпущено около 10 ракет.

Напомним, что в июне ВСУ уничтожили в Кадиевке базу наемников из ЧВК Вагнера, которая была обустроена на местном стадионе.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Ракетные удары Война России против Украины Кадиевка

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