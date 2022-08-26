Появилось видео с последствиями удара по Кадиевке, где были уничтожены около 200 оккупантов
В результате удара верхние этажи казармы оккупантов были полностью разрушены (Фото:Скриншот видео babaikit/Twitter)
Кремлевская пропаганда опубликовала видео из временно подконтрольной РФ Кадиевки (ранее Стаханов) после удара украинских военных по базе российских захватчиков.
На обнародованных кадрах, в частности, можно увидеть последствие ракетного попадания в гостиницу Донбасс, которую оккупанты использовали в качестве казармы.
В результате ракетного обстрела верхние этажи здания были полностью разрушены, в связи с чем местные коллаборанты уже приступили к их демонтажу.
По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ударом ВСУ были уничтожены около 200 российских десантников.
Очевидцы утверждают, что по зданию было выпущено около 10 ракет.
Напомним, что в июне ВСУ уничтожили в Кадиевке базу наемников из ЧВК Вагнера, которая была обустроена на местном стадионе.
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