Удар по Запорожью. Под атаку попали две девятиэтажки: есть погибший, пострадали 25 человек 22 марта, 13:40 Под ракетные обстрелы РФ в Запорожье 22 марта попали две девятиэтажки (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

В результате удара России по Запорожье в среду, 22 марта, пострадали как миниму 25 человек, в том числе трое детей. Под ракетные обстрелы попали две девятиэтажки.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Сначала он заявил о 18 пострадавших. Один человек, находившийся в тяжелом состоянии, умер. Теперь известно о 25 госпитализированных — три человека в тяжелом состоянии, 19 — в среднем. Состояние еще трех, среди которых дети семи и девяти лет, оценивают как легкой тяжести.

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Информацию о масштабах разрушения уточняют.

Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Под огонь попали жилые кварталы и Хортица. Многоэтажку атаковали две ракеты — на фото видно, что часть квартир разрушена.

