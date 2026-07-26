«Ударили прямо по людям»: Зеленский отреагировал на российскую атаку на АТБ в Чернигове

26 июля, 18:30
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Россияне ударили дроном по супермаркету АТБ в Чернигове (Фото: Национальная полиция Украины)

Россияне ударили дроном по супермаркету АТБ в Чернигове (Фото: Национальная полиция Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «абсолютно циничной» российскую атаку на супермаркет АТБ в Чернигове.

Об этом Зеленский написал в Telegram в воскресенье, 26 июля.

«Абсолютно циничный удар дроном по обычному супермаркету в Чернигове. Ударили просто по людям, без какого-либо военного смысла», — отреагировал он.

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Также Владимир Зеленский напомнил о российском ударе авиабомбами по Запорожью, который оккупанты нанесли в тот же день, 26 июля.

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«Это сознательный российский террор, не имеющий никакого военного оправдания. Нужны более жесткие санкции против России, больше поддержки для Украины, больше средств для защиты нашего неба и больше возможностей для наших воинов», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Днем 26 июля российские агрессоры нанесли удар по супермаркету АТБ в Чернигове. В результате атаки погибли два человека, среди них — 10-летний ребенок. На данный момент известно о 13 раненых.

Также 26 июля россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданскому объекту в Запорожье. Там погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Чернигов АТБ Война России против Украины Владимир Зеленский атака дронами

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