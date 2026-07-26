Атака РФ на Чернигов: прокуратура начала расследование по факту совершения военного преступления

Атака РФ на Чернигов 26 июля унесла жизни двух человек (Фото: Прокуратура Украины)

Офис генерального прокурора Украины сообщил о начале досудебного расследования по факту атаки государства-агрессора РФ на Чернигов , в результате которой погибли два человека.

Об этом Офис генпрокурора сообщил в воскресенье, 26 июля.

Следователи Управления СБУ в Черниговской области проводят досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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По данным следствия, 26 июля около 16:10 российские оккупанты нанесли удар — предварительно реактивными БпЛА типа Shahed — по одному из районов Чернигова.

В результате атаки погибли два человека, среди них — 10-летняя девочка. Также на данный момент известно о 25 пострадавших (трое из них — дети).

Днем 26 июля российские агрессоры нанесли удар по супермаркету АТБ в Чернигове с помощью реактивного беспилотника. Как заявил начальник управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Тимошко со ссылкой на предварительные выводы взрывотехнической службы, использованный для атаки беспилотник Герань-4 был оснащен видеокамерой, то есть удар по АТБ был нанесен целенаправленно.