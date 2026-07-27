В результате российского удара по АТБ в Чернигове 26 июля 2026 года погибли два человека (Фото: Дмитрий Брижинский via Telegram)

Удар дроном по супермаркету АТБ в Чернигове , в результате которого погибли два человека, нанесли военные из состава боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ Каскад, подконтрольной Воздушно-космическим силам РФ.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 27 июля.

По данным разведки, россияне запустили беспилотник, оснащенный видеокамерой, с дронопорта в поселке Навля Брянской области РФ. Идентификация непосредственных исполнителей преступления и других причастных лиц продолжается.

Реклама

Отдельная бригада беспилотной авиации ГРОМ Каскад действует в структуре Воздушно-космических сил армии государства-агрессора РФ и специализируется на атаках с применением дальнобойных дронов, в частности по украинским гражданским объектам, уточнили в ГУР.

Там также отметили, что эта бригада имеет репутацию «элитного» подразделения — к ней могут присоединиться чиновники, региональные депутаты и тому подобные. У них есть возможность заключить краткосрочный контракт на несколько месяцев и получить статус «участника войны», даже не приближаясь к зоне боевых действий.

Читайте также: Россия атаковала дроном пассажирский поезд в Днепропетровской области

Днем 26 июля российские агрессоры ударили по супермаркету АТБ в Чернигове реактивным беспилотником. Как заявил начальник управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Тимошко, использованный для атаки беспилотник Герань-4 был оснащен видеокамерой, то есть удар по АТБ был нанесен целенаправленно.

В результате российской атаки погибли два человека, среди них — 10-летний ребенок.

Офис генерального прокурора Украины сообщил о начале досудебного расследования по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).