Мэр Апостолово сообщил обстоятельства гибели мирных жителей в результате удара оккупантов из Ураганов

15 июня, 13:20
Цей матеріал також доступний українською
Мэр рассказал, как погибли четыре жителя города Апостолово в результате атаки оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Мэр рассказал, как погибли четыре жителя города Апостолово в результате атаки оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Мэр Апостолово Андрей Оса сообщил обстоятельства гибели четырех мирных жителей в результате удара оккупантов по городу из РСЗО Ураган.

У себя в Telegram он написал, что после первого прилета трое мужчин вышли из своих домов, после чего их накрыло вторым прилетом.

Еще один мужчина погиб в своем доме.

Кроме того, еще один человек получил ранения. Сейчас он в больнице, его состояние стабилизировано, но остается тяжелым.

Видео дня

На местах падения снарядов работают сотрудники ГСЧС.

В ночь на 15 июня российские оккупанты из реактивных систем залпового огня Ураган обстреляли город Апостолово Днепропетровской области. Жертвами удара стали четыре человека, еще один был ранен.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Ураган Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X