Мэр Апостолово сообщил обстоятельства гибели мирных жителей в результате удара оккупантов из Ураганов 15 июня, 13:20 Цей матеріал також доступний українською Мэр рассказал, как погибли четыре жителя города Апостолово в результате атаки оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Мэр Апостолово Андрей Оса сообщил обстоятельства гибели четырех мирных жителей в результате удара оккупантов по городу из РСЗО Ураган.



У себя в Telegram он написал, что после первого прилета трое мужчин вышли из своих домов, после чего их накрыло вторым прилетом.

Еще один мужчина погиб в своем доме.

Кроме того, еще один человек получил ранения. Сейчас он в больнице, его состояние стабилизировано, но остается тяжелым.

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На местах падения снарядов работают сотрудники ГСЧС.

В ночь на 15 июня российские оккупанты из реактивных систем залпового огня Ураган обстреляли город Апостолово Днепропетровской области. Жертвами удара стали четыре человека, еще один был ранен.



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