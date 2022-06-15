Мэр Апостолово сообщил обстоятельства гибели мирных жителей в результате удара оккупантов из Ураганов
Мэр рассказал, как погибли четыре жителя города Апостолово в результате атаки оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)
Мэр Апостолово Андрей Оса сообщил обстоятельства гибели четырех мирных жителей в результате удара оккупантов по городу из РСЗО Ураган.
У себя в Telegram он написал, что после первого прилета трое мужчин вышли из своих домов, после чего их накрыло вторым прилетом.
Еще один мужчина погиб в своем доме.
Кроме того, еще один человек получил ранения. Сейчас он в больнице, его состояние стабилизировано, но остается тяжелым.
На местах падения снарядов работают сотрудники ГСЧС.
В ночь на 15 июня российские оккупанты из реактивных систем залпового огня Ураган обстреляли город Апостолово Днепропетровской области. Жертвами удара стали четыре человека, еще один был ранен.
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