Что дает Украине удар по Антоновскому мосту и разрушен ли он — объяснение ОК Юг
Точную информацию о масштабах разрушения Антоновского моста получить сложно. (Фото:most.ks.ua)
В Оперативном командовании Юг заявили, что ударом по Антоновскому мосту украинские силы разрушают планы оккупантов.
Об этом в интервью Радио НВ сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
«Мы с вами сейчас находимся в непростой боевой ситуации, которая имеет признаки гибридной войны, в том числе в информационном пространстве. Мост находится на оккупированной территории. Мы абсолютного контроля не имеем над этой территорией. Но у нас уже есть огневой контроль, который мы закрепляем», — сказала она.
По словам Гуменюк, удар по Антоновскому мосту — «несет определенные повреждения, но не настолько критичен, чтобы использовать его против нас».
Она также объяснила, почему точную информацию о масштабах разрушения моста получить сложно.
«Гражданским надо понимать, что мост находится на оккупированной территории, что это объект стратегического значения, что он действительно охраняется всеми силами оккупационных властей и просто так получить подобного рода информацию нереально. Но мы над этим работаем», — отметила Гуменюк.
В ночь на среду, 27 июля, Вооруженные силы Украины нанесли новые удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Теперь мост закрыт для движения.
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