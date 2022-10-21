ОК Юг об ударе по Антоновскому мосту: Держим огневой контроль, гражданские не пострадали 21 октября, 10:19 В ОК Юг подтвердили огневой контроль над Антоновским мостом (Фото:Wikimedia Commons / Uaquantum)

В Оперативном командовании Юг прокомментировали появившуюся информацию об ударе по Антоновскому мосту.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что украинские силы держат огневой контроль над мостом, однако не ведут огонь по критической инфраструктуре на поражение.

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Она подчеркнула, что огонь по Антоновскому мосту велся во время комендантского часа, поэтому гражданских там не было.

«То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и очень суровые меры предпринимаются к тем, кто его может нарушить. Гражданских там не было», — рассказала Гуменюк.

По ее словам, пострадавшими в результате удара по мосту могли быть сами оккупанты, которые переоделись в гражданскую одежду.

«Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходят обстрелы мирного населения. Но это не так», — сказала она.

Ранее херсонские коллаборанты сообщили, что в ночь на пятницу, 21 октября, по Антоновскому мосту нанесли 12 ракетных ударов из РСЗО HIMARS. Оккупантов также сообщали о жертвах.

Согласно данным СМИ, опасаясь наступления ВСУ в этом регионе, РФ срочно перебрасывает технику на правый берег Днепра, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Кроме того, кремлевский режим приступил к эвакуации из Херсона своих коллаборантов.

