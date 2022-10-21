ОК Юг об ударе по Антоновскому мосту: Держим огневой контроль, гражданские не пострадали

21 октября, 10:19
Поделиться:
В ОК Юг подтвердили огневой контроль над Антоновским мостом (Фото:Wikimedia Commons / Uaquantum)

В ОК Юг подтвердили огневой контроль над Антоновским мостом (Фото:Wikimedia Commons / Uaquantum)

В Оперативном командовании Юг прокомментировали появившуюся информацию об ударе по Антоновскому мосту.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что украинские силы держат огневой контроль над мостом, однако не ведут огонь по критической инфраструктуре на поражение.

Видео дня

Она подчеркнула, что огонь по Антоновскому мосту велся во время комендантского часа, поэтому гражданских там не было.

Читайте также:
Николай Сунгуровский
Николай Сунгуровский
Хитроумный план Генштаба РФ. Что ждет Херсон и как меняет тактику Путин

«То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час и очень суровые меры предпринимаются к тем, кто его может нарушить. Гражданских там не было», — рассказала Гуменюк.

По ее словам, пострадавшими в результате удара по мосту могли быть сами оккупанты, которые переоделись в гражданскую одежду.

«Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходят обстрелы мирного населения. Но это не так», — сказала она.

Читайте также:
РФ выводит технику, чтобы избежать нового «разрушительного разгрома» в Херсонской области, риски атаки из Беларуси пока низкие — ISW

Ранее херсонские коллаборанты сообщили, что в ночь на пятницу, 21 октября, по Антоновскому мосту нанесли 12 ракетных ударов из РСЗО HIMARS. Оккупантов также сообщали о жертвах.

Согласно данным СМИ, опасаясь наступления ВСУ в этом регионе, РФ срочно перебрасывает технику на правый берег Днепра, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

Кроме того, кремлевский режим приступил к эвакуации из Херсона своих коллаборантов.

https://www.youtube.com/watch?v=skwlw1mIL7Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Мост Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X