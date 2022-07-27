«Теперь пешеходный». Опубликовано видео с Антоновского моста после ночного удара ВСУ 27 июля, 10:58 Антоновский мост непригоден для проезда авто после точных ударов ВСУ (Фото:Скриншот видео Мост Херсон/Twitter)

Местное херсонское издание Мост опубликовало видео с Антоновского моста, на котором видны последствия ночных ударов ВСУ по объекту.

«Пролет пока не завалили, но мост теперь пешеходный», — сопроводили видео таким комментарием в Twitter.

На самом мосту зафиксированы огромные дыры в местах, куда наносили удары.

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Повреждены правая и левая сторона проезжей части. Мост непригоден для проезда на авто.

В ночь на 27 июля в захваченном Херсоне были слышны взрывы. Жители сообщали, что были нанесены удары по Антоновскому мосту, по которому оккупационные силы перебрасывают технику.

Утром в оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту.

Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов признал, что из-за повреждений моста в результате удара украинских войск его пришлось закрыть.



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