Оккупанты пытаются ремонтировать Каховский и Антоновский мосты, но ВСУ препятствуют этому — ОК Юг 22 августа, 14:14 Вид на Антоновский мост, 23 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оперативном командовании Юг прокомментировали информацию о новых ударах по Антоновскому мосту в Херсоне.

Как заявила в ходе брифинга руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, ВСУ мешают планам оккупантов отремонтировать Антоновский и Каховский мосты.

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«Мы продолжаем держать контроль над транспортными артериями, в частности, на оккупированной территории. Потому что именно через них враг старается подтягивать определенные резервы», — сказала она.

По словам Гуменюк, вчера был нанесен удар по Каховскому мосту.

«Это сложное гидротехническое сооружение. Поэтому работа артиллерии достаточно филигранна и осторожна. Нацеленная на разрушение планов врага использовать этот объект для себя», — добавила она.

Также ВСУ наносят удары по технике и плитам, которые оккупанты планируют использовать для ремонта.

Гуменюк также рассказала, что войска РФ безрезультатно пытается восстановить Антоновский мост.

«Потому что такая сложная конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона… Именно поэтому мы держим их под контролем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии», — подчеркнула она.

Днем 22 августа в соцсетях появилась информация об ударах по временно оккупированным РФ районам Херсонской области. По некоторым данным, есть попадания по Антоновскому мосту.

В ночь на понедельник, 8 августа, украинские военные нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам.

После ударов защитников Украины по Антоновскому мосту 27 июля херсонский коллаборант и марионетка Кремля Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по нему невозможно из-за значительных повреждений. Коллаборанты также признали, что был нанесен удар по железнодорожному мосту, который расположен на расстоянии примерно 6 километров от автомобильного.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

Инфографика: НВ

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