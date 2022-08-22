Оккупанты пытаются ремонтировать Каховский и Антоновский мосты, но ВСУ препятствуют этому — ОК Юг

22 августа, 14:14
Вид на Антоновский мост, 23 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вид на Антоновский мост, 23 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оперативном командовании Юг прокомментировали информацию о новых ударах по Антоновскому мосту в Херсоне.

Как заявила в ходе брифинга руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, ВСУ мешают планам оккупантов отремонтировать Антоновский и Каховский мосты.

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«Мы продолжаем держать контроль над транспортными артериями, в частности, на оккупированной территории. Потому что именно через них враг старается подтягивать определенные резервы», — сказала она.

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По словам Гуменюк, вчера был нанесен удар по Каховскому мосту.

«Это сложное гидротехническое сооружение. Поэтому работа артиллерии достаточно филигранна и осторожна. Нацеленная на разрушение планов врага использовать этот объект для себя», — добавила она.

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Также ВСУ наносят удары по технике и плитам, которые оккупанты планируют использовать для ремонта.

Гуменюк также рассказала, что войска РФ безрезультатно пытается восстановить Антоновский мост.

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«Потому что такая сложная конструкция не может быть залатана просто ведерком бетона… Именно поэтому мы держим их под контролем и периодически напоминаем о своем дистанционном присутствии», — подчеркнула она.

Днем 22 августа в соцсетях появилась информация об ударах по временно оккупированным РФ районам Херсонской области. По некоторым данным, есть попадания по Антоновскому мосту.

В ночь на понедельник, 8 августа, украинские военные нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам.

После ударов защитников Украины по Антоновскому мосту 27 июля херсонский коллаборант и марионетка Кремля Кирилл Стремоусов сообщил, что движение по нему невозможно из-за значительных повреждений. Коллаборанты также признали, что был нанесен удар по железнодорожному мосту, который расположен на расстоянии примерно 6 километров от автомобильного.

В Оперативном командовании Юг назвали удары по Антоновскому мосту филигранными и заявили, что ВСУ держат под контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, которые имеют критическое значение для оккупантов.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Мост Война России против Украины

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