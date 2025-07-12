Силы обороны Украины 11 июля могли ударить по зданию в захваченном россиянами городе Олешки Херсонской области , поскольку там находились военнослужащие армии РФ и, вероятно, располагалось оборудование оккупантов, сообщает Telegram-канал Astra .

«Глава» оккупационной администрации Херсонской области коллаборант Владимир Сальдо вечером 11 июля соврал, что ВСУ атаковали «жилую пятиэтажку». Он утверждал, что «дом практически уничтожен» и «под завалами остаются люди».

После этого Сальдо больше не сообщал о ситуации в Олешках и не уточнял количество погибших и раненых.

Согласно сообщения местных жителей, которые жили в городе до оккупации, это не жилой дом, а заброшенное здание, в котором раньше была санэпидемстанция. Силы обороны Украины могли ударить по нему, потому что там жили российские оккупанты, пишет Astra.

«Именно по этой причине Сальдо не указывает количество раненых или пропавших без вести жителей, потому что ни один из коренных жителей не пострадал», — сообщила одна из бывших жительниц города.

Фото: Telegram-канал Astra

Astra также отмечает, что, несмотря на лживые утверждения Сальдо, на опубликованных в Сети фото видно трехэтажное здание, а не пятиэтажное. На его крыше расположена антенна, которую оккупанты, согласно данным украинских расследователей, использовали для размещения «полетного оборудования» экипажей российских БпЛА.