Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров рассказал в эфире Radio NV о ракете Орешник, которой РФ атаковала Львов , и объяснил, действительно ли это было местью российского диктатора Владимира Путина.

— Был удар Орешником по Львову. Не скрывают этого в Минобороны Российской Федерации. Говорят, применение Орешника является ответом на информацию о якобы «ударе» по резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае в конце декабря. Понимаем, что это фейк, но понимаем, что не отказываются от этого фейка рашисты и бьют по Украине Орешником. Расскажите, пожалуйста, что об этой атаке и Орешнике, в частности, понимаем?

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— На самом деле это стратегическая баллистическая ракета средней дальности. Это значит, что дальность ее полета… Есть оперативно-тактические ракетные комплексы, есть крылатые ракеты, есть стратегическое вооружение, основная задача которого — нести ядерные боеголовки. И межконтинентальные баллистические ракеты есть с дальностью 10−12 тысяч километров полета, есть баллистические ракеты средней дальности, так называемые континентальные, они имеют до пяти с половиной-до шести тысяч километров дальность полета. Что важно: минимальная дальность ее полета — это от тысячи километров.