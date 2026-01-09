Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты Орешник до начала атаки. Также Киев предоставлял Варшаве информацию об этом объекте.

Об этом сообщает RMF24, отмечая, что россияне нанесли удар «всего в нескольких десятках километров от польской границы».

«Украинцы предупреждали нас об угрозе этих баллистических ракет средней дальности. Кроме того, во время российской атаки Киев также предоставил нам информацию об этом объекте», — говорится в публикации.

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Журналисты пишут, что благодаря этому оперативное командование Польши заранее знало параметры полета и вероятную цель ракеты. Также ее отслеживали польские системы мониторинга воздушного пространства.

Как сообщает издание, в связи с российским обстрелом Оперативное командование вооруженных сил Польши приводило в боевую готовность свои наземные системы ПВО.

Речь идет, в частности, об одной из батарей Patriot, которая уже достигла боевой готовности, и несколько нидерландских систем, размещенных вблизи Жешува. Впрочем, истребители не применяли.

9 января сообщалось, что Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В воздушном командовании Запад отмечали, что тип ракеты будет установлен после изучения всех ее элементов. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

Инфографика: NV

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину ночью с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Минобороны РФ до этого заявило об ударе ракетой Орешник по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что установила местонахождение обломков ракеты Орешник, которой россияне ударили по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.