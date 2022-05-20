Удар оккупантов по Житомирской области: повреждены объект инфраструктуры и более 100 жилых домов, есть раненые

20 мая, 14:00
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Житомирской области (Фото:Воздушное командование Восток)

Оккупанты нанесли ракетные удары по Житомирской области (Фото:Воздушное командование Восток)

Мэр города Малин в Житомирской области Александр Ситайло рассказал о последствиях ракетных ударов российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 20 мая

В ходе видеообращения он сообщил, что был поврежден объект инфраструктуры и около 100 домов.

«Жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых», — сказал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3191359357777757&id=100007111728752

Утром 20 мая в Житомирской области прогремело два взрыва в районе города Малин. Информацию об этом подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Житомирская область Ракетные удары Война России против Украины

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