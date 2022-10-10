Террористическая атака РФ на Запорожье: погиб один человек, пятеро пострадали, среди них — ребенок

10 октября, 08:09
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Власти сообщили о жертве и раненых в результате удара по Запорожью (Фото:t.me/kurtievofficial)

Власти сообщили о жертве и раненых в результате удара по Запорожью (Фото:t.me/kurtievofficial)

В результате ночного ракетного удара по Запорожью погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, среди пострадавших есть ребенок, у которого порезы от обломков стекла.

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Поисково-спасательные работы продолжаются.

В ночь на 10 октября войска РФ атаковали Запорожье. В результате удара в центре города был разрушен жилой дом.

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. Ракеты попали в инфраструктуру и жилые кварталы. По последним данным, 13 человек, в том числе один ребенок, погибли, еще 89, среди них 11 детей — ранены.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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