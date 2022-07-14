Удар оккупантов по Виннице: число пострадавших возросло до 90, около полусотни — в тяжелом состоянии 14 июля, 13:23 90 человек пострадали в результате удара по Виннице (Фото:ГСЧС)

Число пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Виннице возросло до 90, около полусотни — в тяжелом состоянии.

Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он также отметил, что ракетным ударом было уничтожено помещение одного из медицинских центров.

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

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Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.



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