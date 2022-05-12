Удар оккупантов по Новгород-Северскому: жертвами стали три человека, еще 12 ранены
Жертвами российского авиаудара стали три человека, еще 12 ранены (Фото:Chaus Viacheslav/facebook.com)
В результате авиаудара российских оккупантов по Новгород-Северскому погибли три человека, еще 12 получили ранения.
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Об это сообщили Суспільному в пресс-службе ГСЧС области.
Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ночью оккупанты нанесли несколько авиаударов по Новгород-Северскому.
В оперативном командовании Север отметили, что удары наносились самолетами Су-30СМ.
Целями вражеской авиации стали местная школа и интернат.
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