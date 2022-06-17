Удар оккупантов по Николаеву: число жертв возросло до двух, 20 человек пострадали 17 июня, 12:31 Цей матеріал також доступний українською В результате вражеского удара по Николаеву погибли два человека, 20 пострадали (Фото:ГСЧС в Николаевской области)

Число погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Николаеву возросло до двух, еще 20 человек пострадали.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, около 7:00 в жилой квартал одного из районов города попали ракеты. Были повреждены пять жилых домов. В результате попадания боеприпасов и их обломков произошли многочисленные повреждения — выбиты окна, оконные стекла, в квартирах повреждены стены и перекрытия, в двух квартирах в разных зданиях возникли пожары.

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Также подразделения ГСЧС работали на месте пожара, возникшего на одном из объектов инфраструктуры в результате обстрела.

Утром в пятницу, 17 июня, Россия нанесла ракетные удары по Николаеву. Ранее сообщалось об одном погибшем и шести раненых.



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