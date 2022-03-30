Удар оккупантов по Николаевской ОГА: продолжается спасательная операция, количество пострадавших увеличилось до 33
Центральная секция здания полностью разрушена (Фото:ГСЧС)
На месте обрушения здания Николаевской ОГА после атаки оккупантов продолжается спасательная операция.
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Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на утро 30 марта количество пострадавших увеличилось до 33 человек.
Спасатели работают посменно, на месте находится восемь единиц техники и 38 сотрудников.
Продолжаются поиски людей, которые могут оставаться под завалами.
Российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.
Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения.
Спасатели уже извлекли из-под завалов тела 12 погибших. Ранее сообщалось о 22 пострадавших.
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