Удар оккупантов по Николаевской ОГА: продолжается спасательная операция, количество пострадавших увеличилось до 33

30 марта, 11:08
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Центральная секция здания полностью разрушена (Фото:ГСЧС)

Центральная секция здания полностью разрушена (Фото:ГСЧС)

На месте обрушения здания Николаевской ОГА после атаки оккупантов продолжается спасательная операция.

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Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на утро 30 марта количество пострадавших увеличилось до 33 человек.

Спасатели работают посменно, на месте находится восемь единиц техники и 38 сотрудников.

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Продолжаются поиски людей, которые могут оставаться под завалами.

Российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения.

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Спасатели уже извлекли из-под завалов тела 12 погибших. Ранее сообщалось о 22 пострадавших.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев ГСЧС Война России против Украины

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