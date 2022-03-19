Оккупанты нанесли минометный удар по Макарову: семь человек погибли, еще пять ранены

19 марта, 14:13
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Жертвами удара оккупантов стали семь человек (Фото:Полиция Киевской области)

Жертвами удара оккупантов стали семь человек (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области российские оккупанты 18 марта нанесли минометный удар по населенному пункту Макаров, жертвами которого стали семь человек, еще пять были ранены.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждено административное сооружение и другие помещения.

Полицейские работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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