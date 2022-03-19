Оккупанты нанесли минометный удар по Макарову: семь человек погибли, еще пять ранены
Жертвами удара оккупантов стали семь человек (Фото:Полиция Киевской области)
В Киевской области российские оккупанты 18 марта нанесли минометный удар по населенному пункту Макаров, жертвами которого стали семь человек, еще пять были ранены.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждено административное сооружение и другие помещения.
Полицейские работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям.
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