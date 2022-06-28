Удар оккупантов по Кременчугу: 21 человек считается пропавшим без вести, точное количество жертв неизвестно — глава МВД 28 июня, 12:18 Точное количество жертв удара террористических войск РФ по ТРЦ в Кременчуге неизвестно (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Спасатели разобрали 60% завалов ТРЦ Амстор в Кременчуге после ракетного удара террористических войск РФ. Точное количество жертв пока неизвестно.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«18 погибших. 21 человек считается пропавшим без вести. Часть из них могут быть среди 18 уже найденных тел… Цифры относительно жертв еще не окончательные. Спасатели будут пытаться разобрать завалы до завтрашнего утра, тогда будет известна окончательная количество погибших», — сказал он.

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Монастырский добавил, что большинство найденных тел еще не опознаны, так как сильно обгорели.

По словам главы МВД, в результате вражеского удара 59 человек получили ранения, из них 25 были госпитализированы.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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