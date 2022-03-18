Удар оккупантов по Киеву: обломки сбитой российской ракеты повредили жилой дом, один человек погиб 18 марта, 09:34 Цей матеріал також доступний українською В результате падения обломков сбитой российской ракеты произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в Киеве (Фото:ГСЧС)

В результате падения обломков сбитой ракеты российских оккупантов в Подольском районе Киева произошло возгорание в 5-этажном жилом доме.

По данным спасателей, горели квартиры с первого по третий этажи.

По предварительным данным, погиб один человека, еще четверо травмированы. 12 человек удалось спасти, спасатели эвакуировали 98 жителей дома.

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В 9:14 пожар в доме удалось ликвидировать.

Утром 18 марта в мэрии Киева сообщили, что оккупанты нанесли новый удар по украинской столице. Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что пострадал Виноградарь.

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