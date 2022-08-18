Утренний удар по Харькову: число жертв возросло до трех, среди них — ребенок 18 августа, 13:16 Жертвами удара по Харькову стали уже три человека (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Количество жертв утреннего удара российских оккупантов по Харькову возросло до трех. Среди погибших — один ребенок.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В результате попадания вражеской ракеты произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо.

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По предварительным данным, погибли три человека, из них один ребенок (мальчик 2009 г. р.) и пострадали 17 человек. Восемь человек, из которых два ребенка, удалось спасти.

Сотрудники ГСЧС проводили работы по разбору завалов и поиску тел погибших.

Утром в четверг, 18 августа, РФ нанесла удар по Слободскому району Харькова, пострадало общежитие и административное здание, начался крупный пожар.

Накануне вечером оккупанты нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. Пожар удалось локализовать в 23:38. В результате этой атаки погибли 10 человек, почти 40 пострадали.





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