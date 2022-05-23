Ракетная атака оккупантов по Десне: спасатели разобрали завалы, найдено 87 погибших — Зеленский

23 мая, 13:15
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17 мая оккупанты ударили по поселку Десна (Фото:Суспільне)

17 мая оккупанты ударили по поселку Десна (Фото:Суспільне)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 23 мая, спасатели разобрали завалы в поселке Десна, Черниговской области, найдено 87 погибших.

Война России против Украины — главные события 23 мая

«Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружено 87 жертв. 87 убитых», — сказал он, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=MCzli2gm8Qk
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Во вторник, 17 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна, Черниговской области.

Около пяти утра вражеская авиация выпустила четыре ракеты, две из них попали в здания.

https://www.youtube.com/watch?v=HQH7JMY0wRw
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Черниговская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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