Ракетная атака оккупантов по Десне: спасатели разобрали завалы, найдено 87 погибших — Зеленский 23 мая, 13:15 Цей матеріал також доступний українською 17 мая оккупанты ударили по поселку Десна (Фото:Суспільне)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 23 мая, спасатели разобрали завалы в поселке Десна, Черниговской области, найдено 87 погибших.

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«Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружено 87 жертв. 87 убитых», — сказал он, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.



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Во вторник, 17 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна, Черниговской области.

Около пяти утра вражеская авиация выпустила четыре ракеты, две из них попали в здания.



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