«Целенаправленный теракт». Власти рассказали новые подробности жестокого удара оккупантов по Чаплино

26 августа, 15:32
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Удар оккупантов по Чаплино был целенаправленным терактом (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Удар оккупантов по Чаплино был целенаправленным терактом (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Удар по Чаплино Днепропетровской области оккупанты наносили из современного и точного оружия, способного обходить ПВО.

Как заявил в ходе брифинга глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, это был целенаправленный теракт.

«Это целенаправленный теракт против гражданской инфраструктуры и жителей, потому что это был комбинированный обстрел с применением ракет С-300 и Искандер. Если у С-300 большой разлет, то Искандер — это современное точное оружие, которое было сделано для того, чтобы обходить ПВО», — сказал Лукашук.

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По его словам, использование ракет Искандер и С-300 говорит о том, что оккупанты понимали, что там находятся гражданские.

Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Чаплино 24 августа, в 31-ю годовщину Независимости Украины.

Ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько пассажирских вагонов и припаркованные рядом автомобили.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей. 31 человек получил ранения. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один шестилетний ребенок — при пожаре в машине возле станции.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Днепропетровская область Искандер ЗРК С-300 Война России против Украины

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