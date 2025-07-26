Россия атаковала Харьков и область баллистикой, дронами и КАБами

26 июля, 04:14
Сейчас уточняется масштаб разрушений (фото иллюстративное) (Фото: @dsns_telegram)

Вечером 25 июля в Харькове прогремели взрывы. По предварительным данным, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами (КАБ) по Киевскому району города.

Обновлено 04:11

Российская армия нанесла массированный удар по городу Змиев Чугуевского района на Харьковщине. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, по городу ударили ракетой и десятью беспилотниками.

В результате атаки вспыхнул пожар, количество раненых увеличилось до трех человек. Все они получили помощь, данные об их состоянии уточняются.

Обновлено 2:34

Синегубов сообщил, что Россия нанесла удары баллистическими ракетами, одна из которых попала в Киевском районе Харькова.

Терехов сообщил о двух ракетных ударах за пределами города и один — непосредственно в Харькове.

После двух часов ночи зафиксирован повторный удар по Киевскому району, в результате чего, по словам мэра, есть раненые.

Терехов сообщил о новой угрозе — атака ударными дронами также направлена на Киевский район.

Перед этим было зафиксировано четыре попадания. Подразделения ГСЧС уже работают на месте происшествия. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Сейчас уточняется масштаб разрушений.

