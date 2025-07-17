СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику, который приказал ударить Искандером по рекреационной зоне Одессы

Российскому командиру заочно сообщили о подозрении из-за удара по рекреационной зоне Одессы (Фото: СБУ)

СБУ сообщила о заочном подозрении российскому полковнику Евгению Ледереру, который командовал атакой Искандера по Одессе , в результате которой погибли 8 человек среди которых 4-летняя девочка.

Об этом СБУ и Офис генпрокурора сообщили в четверг, 17 июля.

Отмечается, что командиру 12-й ракетной бригады 58-й армии Южного военного округа ВС РФ заочно сообщили о подозрении в совершении военного преступления — нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следствие установило, что 29 апреля 2024 года, выполняя приказ высшего командования РФ, Ледерер отдал распоряжение осуществить ракетный удар по Одессе. Целью атаки стала рекреационная зона на побережье Черного моря.

Для удара оккупанты применили оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М с кассетной боевой частью. Запуск ракеты осуществили из района поселка Новоселовское на территории оккупированного Крыма. Боеприпас взорвался в воздухе, поражая обломками значительную площадь гражданской инфраструктуры.

Кроме многочисленных жертв, были разрушены и повреждены объекты гражданского назначения, в частности — арендованное здание одного из университетов.

Следствие отмечает: командование России точно знало об отсутствии каких-либо военных объектов в зоне поражения и осознавало, что использование кассетного оружия приведет к масштабным жертвам среди мирного населения.

Расследование проводит СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

29 апреля 2024 года россияне нанеслиракетный удар по Одессе. По данным ОГА, пострадали 23 человека. Загорелся «замок Кивалова», который также известен как «замок Гарри Поттера».

Суспільне писало, что в результате российской атаки по Одессе пострадал экс-депутат от Партии регионов и ректор Национального университета Одесская юридическая академия Сергей Кивалов.